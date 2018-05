Zum Auftakt traf May in der Stadt Wuhan in Zentralchina ein. Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May will bei ihrem China-Besuch für ein Welthandelssystem eintreten, in dem alle nach den gleichen Regeln spielen.



Vor dem Hintergrund des geplanten Ausstiegs Großbritanniens aus der EU will May bei ihrer Visite auch für einen Ausbau des Handels mit China und mehr chinesische Investitionen in Großbritannien werben. Menschenrechtsfragen sowie die Lage in der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong will sie ebenfalls zur Sprache bringen.