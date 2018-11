Theresa May, Premierministerin von Großbritannien. Quelle: Matt Dunham/AP/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May stellt heute den Entwurf für das Brexit-Abkommen im Parlament in London vor. Dieser war nach stundenlanger Debatte am Mittwoch vom Kabinett gebilligt worden.



Die Regierungschefin dürfte größte Schwierigkeiten haben, für den Deal eine Mehrheit im Parlament zu finden, das den Vertrag später ratifizieren muss. Die Opposition will gegen das Abkommen stimmen. Harsche Kritik kam auch von Brexit-Hardlinern in ihrer eigenen Partei und der nordirischen DUP.