Brexit-Gegner sehen keine Alternative zu May.

Quelle: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Anti-Brexit-Demonstranten in London fürchten einen Rücktritt von Premierministerin Theresa May. "Sie hat hier keine Zukunft, aber es gibt auch keine Alternative", sagte eine Demonstrantin. Brexit-Hardliner wie Boris Johnson würden die Situation noch verschlimmern. Auch Jeremy Corbyn sei keine Alternative.



An Corbyn scheiden sich auch in seiner eigenen Partei die Geister: Viele werfen ihm vor, sich viel zu spät in Sachen Brexit positioniert zu haben.