Al-Dschasira berichtet auf Arabisch und Englisch und gehört in der arabischen Welt zu den populärsten Sendern. Das Medienunternehmen hat seinen Sitz in Katar. Im April war Sudans Präsident Omar al-Baschir nach drei Jahrzehnten an der Macht von den Streitkräften gestürzt worden. Dem Putsch waren monatelange Massenproteste vorausgegangen. Seitdem ringen das Militär und die Opposition um die Bildung einer Übergangsregierung. Sie konnten sich zwar auf einige Punkte einigen, streiten aber seit Wochen vor allem darum, wer im höchsten Regierungsorgan das Sagen haben wird.