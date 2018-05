Deutschland liegt bei der Pressefreiheit weltweit auf Rang 15. Quelle: dpa

"Pressefreiheit hat in Deutschland einen hohen Stellenwert, auch deshalb, weil wir eine starke Bundesgerichtsbarkeit haben, die Angriffe auf Pressefreiheit zurückgewiesen hat", sagt Christian Mihr, Geschäftsführer der Nichtregierungsorganisation "Reporter ohne Grenzen". Zwar habe es auch hierzulande schon Gewalt gegen Journalisten gegeben, aber keine Morde wie in anderen Ländern, jüngst etwa in Tschechien. Gab es 2015/2016 insgesamt 88 gewalttätige Angriffe auf Journalisten in Deutschland, so waren es laut Reporter ohne Grenzen im vergangenen Jahr "nur" noch 16. Deutschland liegt weltweit auf Rang 15 beim Thema Pressefreiheit; einen Platz besser als im Jahr davor.