Kelze: Hier gibt es echte Redefreiheit. Jeder Journalist kann eigentlich völlig frei arbeiten – und muss anders als in Syrien keine Furcht haben, für diese Arbeit mit dem Leben bezahlen zu müssen. Es gibt in Deutschland das ganze Spektrum an Meinungen in der Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite bekomme ich aber auch mit, dass viele Menschen den Medien misstrauen – selbst dann, wenn es für journalistische Informationen absolut sichere Quellen gibt. Das finde ich irritierend. Und ich verfolge auch, dass sich in Deutschland die Stimmen mehren, die behaupten: "Syrien ist sicher, ihr könnt nach Hause gehen." In Vorträgen und Diskussionen versuche ich aufzuklären und dagegenzuhalten.