Die Gefahr sei nicht so sehr die, dass der Schutz der freien Presse direkt aufgehoben werde, sagt Lata Nott vom First Amendment Center, das sich in den USA für die Wahrung der Bürgerrechte einsetzt. Vielmehr könnten die ständigen Anfeindungen der Regierung das Vertrauen in die Medien untergraben und Versuche zur Behinderung von deren Arbeit salonfähig machen. Als Beispiel nennt sie Trumps Drohung, dem Sender NBC die Lizenz zu entziehen, nachdem dieser ihn mit einem Bericht verärgert hatte. "Vieles von dem, was Trump sagt, ist sicher nur Getöse", sagt Nott. "Aber in manchen Fällen wird daraus eine handfeste Gefahr. Und das macht mir große Sorgen."