Carles Puigdemont ist von der spanischen Justiz angeklagt worden. Quelle: Nicolas Maeterlinck/BELGA/dpa

Der in Spanien angeklagte katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont hat sich nach Brüssel abgesetzt und will seine Politik von dort vorantreiben. Er suche in Belgien kein politisches Asyl, sagte er in der belgischen Hauptstadt.



Die Staatsanwaltschaft in Spanien hat Anklage gegen Puigdemont und weitere Mitglieder der abgesetzten Regionalregierung erhoben. Ihnen werden Rebellion und Unterschlagung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Darauf stehen bis zu 30 Jahre Haft.