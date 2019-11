Genauer gesagt muss man in einer von drei Schlangen stehen: links die Kamerateams, rechts die Fotografen, in der Mitte die Reporter. Vor mir stehen zwei Dutzend Menschen, hinter mir mindestens die gleiche Zahl. Im Schatten des Weißen Hauses, gleich neben dem Pressetrakt, ist es arg kalt an diesem Freitagmorgen, aber ein wenig Frieren könnte sich lohnen. Denn es ist einiges passiert seit dem Vortag, was der Präsident gleich sicher kommentieren wird: Der Multimilliardär und ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg will eventuell als Präsidentschaftskandidat antreten, und neue Details aus den Zeugenaussagen im Amtsenthebungsverfahren sind herausgesickert.