Ab und zu während eines anstrengenden Nachmittags mit epochaler Müdigkeit, würde ein Abgeordneter seine Hände in die Luft werfen und sich fragen, was die normalen Wähler wohl denken müssen, während sie die Brexit-Debatte im Unterhaus verfolgen. In der Realität natürlich, schauen normale Wähler die Unterhaus-Brexit-Debatte nicht. Und das ist gut so, denn wenn sie es doch täten, würden sie googlen, blass werden und schleunigst in ein Land mit einem stabileren politischen Perspektive auswandern - wie in das Frankreich des 18. Jahrhunderts oder nach Rom im fünften Jahrhundert.