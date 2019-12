Der Wahlsieg von Premierminister Boris Johnson ist am Freitag das beherrschende Thema in Europas Presse. Die Kommentatoren schreiben über die Lügen im Wahlkampf, nennen ihn einen Unbeliebtheitswettbewerb und blicken skeptisch in die Zukunft. Doch man hört auch Erleichterung heraus, dass die Zeit der Lähmung und des Brexit-Gerangels vorbei sein könnte.