"Scherzhaft heißt es in Großbritannien schon, dass das Vorgehen der Premierministerin allein dem Ziel diene, dass das Land am Ende doch in der EU bleibt. Dabei wird auch daran erinnert, wie May am 25. April 2016 - zwei Monate vor dem Referendum - ihren Landsleuten glühend versicherte, dass die EU-Mitgliedschaft den nationalen Interessen diene. Die damaligen Argumente Mays (sie war da noch Innenministerin) klangen viel überzeugender als ihre derzeitigen Auftritte vor den Abgeordneten. Und auch am Dienstag hat sie wieder angedeutet, dass der Verbleib noch nicht vom Tisch sei."