Die Schlagzeilen der internationalen Presse muss Deutschland nach dem Spiel gegen Mexiko wohl oder übel über sich ergehen lassen. Doch auch an Humor wird nicht gespart. So schreibt die Gazzetta dello Sport aus Italien: "In der modernen Welt gibt es keine Sicherheiten mehr: Päpste können zurücktreten, ein Mensch wie Trump kann zum US-Präsidenten werden - und Deutschland kann im ersten WM-Match verlieren."