"In dem ganzen Hasardspiel gab es eine einzige Person, die in der Lage war, die Interessen der Menschen zu vertreten. Theresa May hält sich an die mit dem Referendum getroffene Entscheidung - "Brexit heißt Brexit" -, auch wenn sie selbst nie den EU-Austritt unterstützt hat. Die Premierministerin versuchte in den schwierigsten Zeiten und unter internationalem und heimischem Druck in den Verhandlungen mit der EU das Maximum herauszuholen. Dieses wird langfristig zweifellos auf nichts anderes hinauslaufen als auf ein Freihandelsabkommen nach schweizerisch-norwegischem Muster. Doch welches Schicksal Theresa May nach dem Überstehen des Misstrauensvotums beschieden sein wird, vermögen nicht einmal die berühmten Londoner Buchmacher zu prophezeien."