Franz-Josef Bode ist Bischof des Bistums Osnabrück. Archivbild

Quelle: Guido Kirchner/dpa

In der Diskussion über eine Aufweichung des umstrittenen Zölibats in der katholischen Kirche hält der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Franz-Josef Bode, Priester mit Familie und Beruf für denkbar.



Bode verwies in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" auf die Diakone, "von denen einige verheiratet und berufstätig sind". Der Osnabrücker Bischof ergänzte: "Als "Priester mit Zivilberuf" könnten sie die Eucharistie feiern und die entsprechenden priesterlichen Dienste verrichten."