Prinz Andrew während eines Universitätsbesuchs. Archivbild

Quelle: Swen Pförtner/dpa

Der britische Prinz Andrew nimmt wegen seiner Verwicklung in den Epstein-Skandal vorerst keine offiziellen Aufgaben für die britische Königsfamilie mehr wahr. Das teilte der zweitälteste Sohn von Königin Elizabeth II. mit.



In einem BBC-Interview hatte Andrew sich hinsichtlich der Freundschaft mit Jeffrey Epstein zu rechtfertigen versucht, geriet aber stattdessen noch stärker in die Kritik. Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit weckte unter anderem ein Brief seines ehemaligen Privatsekretärs an die Tageszeitung "Times".