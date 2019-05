Ist Herrmannsdorf also eine Art bayerisches "Highgrove"? Karl-Ludwig Schweisfurth lächelt: "Ja, das könnte man so sagen." Der 88 jährige erzählte dem Prinzen, wie er selbst vor 37 Jahren vom konventionellen Wurstfabrikanten zum Öko-Pionier wurde: "Ich bin damals in die Ställe gegangen, habe den Schweinen in die Augen geschaut und darin die Frage gelesen: 'Was macht ihr da mit uns?' Da habe ich erkannt: So will ich nicht weitermachen, habe meine Wurstfabriken verkauft und nochmal ganz von vorn angefangen." Für Schweisfurth Senior ist das Schönste am Besuch des britischen Thronfolgers, "dass er damit unheimlich viel für den Gedanken der ökologischen Landwirtschaft getan hat".