Dieses Mal erwartet den Prinzen von Wales und die Herzogin von Cornwall ein voller Terminplan. In Berlin trifft Charles am Dienstag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Für das royale Paar steht am selben Tag ein Empfang des britischen Botschafters in dessen Residenz an; anlässlich des Geburtstags von Königin Elizabeth II. Diese wurde am 21. April 93 Jahre alt. Es gibt Spargelsalat aus Brandenburg, Saibling nach Matjesart mit Spreewaldgurken, Riesling aus dem Rheingau und britische Spezialitäten wie Scones und Lamm-Pie. Vieles ist regional und öko.