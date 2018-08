Prinz Harry auf der Welt-AIDS-Konferenz. Quelle: Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Der britische Prinz Harry macht sich dafür stark, dass Gespräche über Aids "normal" werden. "Das ist ein Virus, mit dem man heute leben kann", sagte der Prinz bei der Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam. Er wünsche eine stärkere Beteiligung junger Leuten am Kampf gegen Aids und HIV. Junge Leute könnten Politikern helfen und so eine Ausbreitung bremsen.



Harry (33) ist Mitbegründer der Organisation Sentebale, die HIV-infizierte Kinder und Jugendliche in Lesotho und Botswana unterstützt.