Harry und Meghan. Archivbild

Quelle: Matt Dunham/AP/dpa

Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) werden gemeinsam mit Queen Elizabeth II. am Montag an einer Messe anlässlich des Commonwealth-Tages in London teilnehmen. Es wird voraussichtlich der letzte Termin des Paares als sogenannte Senior Royals sein. Offiziell geben sie ihre royalen Pflichten Ende März auf.



Die beiden behalten aber viele Schirmherrschaften in Bereichen, die ihnen am Herzen liegen. So wird sich Meghan etwa weiter für Frauen-Förderung einsetzen und Harry für kriegsversehrte Soldaten.