Der Besuch in Yad Vashem sei eine "tiefgreifende Erfahrung", schrieb der Herzog von Cambridge ins Gästebuch der Gedenkstätte. "Es ist fast unmöglich, dieses entsetzliche Ereignis der Geschichte zu begreifen." Jeder Name, jedes Foto und jede hier festgehaltene Erinnerung mahnten an den Verlust, den das jüdische Volk erlitten habe. "Die Geschichte des Holocaust ist eine von Dunkelheit und Verzweiflung, die die Menschlichkeit selbst in Frage stellt", so William. "Wir dürfen niemals den Holocaust vergessen - den Mord an sechs Millionen Männern, Frauen und Kindern, einfach, weil sie Juden waren", so der älteste Enkel von Königin Elisabeth II.