Ringo Starr wurde von Prinz William zum Ritter geschlagen. Quelle: Yui Mok/PA Wire/dpa

Ex-Beatle Ringo Starr ist im Londoner Buckingham-Palast zum Ritter geschlagen worden. Die Ehrung nahm Prinz William vor. Für den ehemaligen Schlagzeuger der Band ist es die zweite Auszeichnung des Königshauses.



Schon 1965 hatte Queen Elizabeth II. ihn und die anderen Beatles zu Members of the British Empire ernannt - Ringo Starr durfte sich aber bisher nicht "Sir" nennen. Sein einziger noch lebender Ex-Bandkollege Paul McCartney wurde bereits vor mehr als 20 Jahren in den Ritterstand erhoben.