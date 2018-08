Joachim Gauck sitzt neben Theresa May und Prinz William. Quelle: Yui Mok/PA Wire/dpa

Der britische Prinz William hat zum 100. Jahrestag der Schlacht von Amiens in Nordfrankreich an die Kämpfe im Ersten Weltkrieg erinnert. Für Deutschland nahm Ex-Bundespräsident Joachim Gauck an der Gedenkfeier in der Kathedrale in Amiens teil, neben ihm saß Großbritanniens Premierministerin Theresa May.



Die Schlacht im Sommer 1918 war ein alliierter Vorstoß gegen die deutschen Truppen und Teil der sogenannten Hunderttageoffensive, der letzten Phase des von Deutschland verlorenen Krieges.