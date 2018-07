Sitzung kubanischer Parlamentarier in Havanna. Quelle: Abel Padrón Padilla/ACN/dpa

Das Parlament in Kuba hat eine neue Verfassung verabschiedet, in der unter anderem gleichgeschlechtliche Ehen sowie privater Besitz anerkannt werden. In dem Entwurf verschwindet außerdem erstmals der Begriff Kommunismus aus der Verfassung.



Die neuen Paragrafen nennen erstmals den Begriff des privaten Besitzes und erkennen ausländische Investitionen als wichtigen Faktor des Wirtschaftswachstums an. Die Ehe wird als "freiwillige Verbindung zwischen zwei Personen" definiert.