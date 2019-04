Roboter fügen einen VW Passat zusammen. Symbolbild

Quelle: Jörg Sarbach/dpa

Volkswagen will eigene 5G-Netze in seinen Werken installieren. Der Konzern wolle dafür private Funklizenzen für die industrielle Nutzung erwerben, sagte ein VW-Sprecher. Zunächst soll demnach ein Pilotbetrieb etabliert werden. Als Standortfavoriten gelten Wolfsburg und Zwickau.



Bei der Tochter Audi laufen bei Ingolstadt bereits Vorversuche mit einer schon installierten Funkzelle. Auch Porsche strebt an, ab 2020 erste funktionsfähige Infrastrukturen in den Erprobungsbetrieb nehmen zu können.