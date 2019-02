Medizinische Leistungen, die die gesetzlich Versicherten selbst bezahlen müssen, werden offenbar vorwiegend Patienten mit größerem Geldbeutel angeboten. Mehr als jedem vierten Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen (28,9 Prozent) ist in den letzten zwölf Monaten eine ärztliche Leistung als Privatleistung - als sogenannte Individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) - angeboten worden, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (Wido).