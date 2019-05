Heiner Lauterbach zum Hochschulprofessor berufen.

Der Schauspieler Heiner Lauterbach (66) ist jetzt Honorarprofessor. Der Titel "Professor für Schauspiel, Film und Fernsehen" wurde ihm von der privaten Hochschule Macromedia in Berlin verliehen. "Ein normaler Tag für die Menschheit, ein großer Tag für mich", sagte Prof. Lauterbach.



Seinen ersten Workshop will Lauterbach bereits an diesem Dienstag halten. Die Lehre dreht sich um YouTube und Streaming, aber auch um "Oldschool"-Themen wie Theater, Film und Fernsehen.