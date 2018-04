Laut Terranus seien im deutschen Pflegesektor sogar bis zu acht Prozent Rendite möglich. Kein Wunder, dass viel Bewegung in den Markt gekommen ist: So hat es 2017 bei den Heim-Eigentümerwechseln einen Rekord gegeben. Insgesamt haben Investoren demnach mehr als 40.000 Pflegebetten erworben, fast doppelt so viele wie im bisherigen Rekordjahr 2015. Die 40.000 Plätze entsprechen circa fünf Prozent des gesamten stationären Angebots in Deutschland. Insgesamt haben private Pflegeheime in Deutschland einen Marktanteil von rund 40 Prozent. Einen Großteil der Milliarden-Investments tätigten dabei ausländische Anleger.