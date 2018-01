Trabert: Wir fahren manchmal weiter Richtung Küste, in die 24-Meilen-Zone hinein, weil wir über die Leitstelle in Rom einen Hilferuf weitergeleitet bekommen. Wir hoffen dann immer, dass wir nicht von der Küstenwache, oder was immer Libyen da momentan hat, gehindert werden. Es sind oft europäische Kriegsschiffe in der Nähe, auch von der Bundeswehr, die uns einen gewissen Schutz bieten. Sie sind am Rettungseinsatz nicht unmittelbar beteiligt, zerstören aber die Rettungsboote, damit sie nicht noch einmal verwendet werden.