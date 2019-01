Proteste in der Berliner Karl-Marx-Allee.

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Angesichts stark steigender Mieten will das Land Berlin Tausende Wohnungen vom Immobilienkonzern Deutsche Wohnen ankaufen. Regierungschef Michael Müller (SPD) bot dem Unternehmen dazu Verhandlungen an.



Konkret zielt das Angebot auf Zehntausende Wohnungen der Firma GSW, die einst in Landesbesitz war und heute zur Deutsche Wohnen gehört. Der börsennotierte Konzern zeigte sich offen für das Angebot. Er besitzt in Berlin und dem Umland nach eigenen Angaben 115.000 Wohnungen.