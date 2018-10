Wir schießen so viel Geld nach Madrid, die entscheiden dann, was zurückkommt, und das reicht bei weitem nicht aus. Ana Maria, Befürworterin der katalanischen Unabhängigkeit

Ob der Konflikt bei den Menschen in Katalonien zu einer Spaltung geführt habe? "In unserem Umfeld nicht", sagen beide, "jeder dürfe seine Meinung äußern, man lebe schließlich in einer Demokratie". Aber natürlich höre man davon, wie hitzig zum Teil die Diskussionen seien und dass manche sich gar nicht mehr trauen würden zu sagen, ob sie für oder gegen die Unabhängigkeit Kataloniens sind. Wenn das stimme, sei das besorgniserregend, sagt Ana Maria, aber die größte Spaltung sieht sie zwischen Katalonien und Restspanien. Daran habe auch das spanische Fernsehen TVE Schuld, das unter dem Einfluss der spanischen Regierung berichten würden. Das katalanische Fernsehen TV3 sei allerdings auch nicht wirklich neutral, sagt Montserrat, "wenn auch nicht so offensichtlich wie TVE".