Angst auch bei Richard Relle, Azubi bei der Mitteldeutschen Braunkohlegesellschaft in Sachsen-Anhalt. "Bei uns in der Region gibt es doch kaum andere Arbeitsplätze. Wenn ich meine Stelle verliere, muss ich auf Montage gehen", sagt der 18-Jährige, der mit vielen anderen Auszubildenden gekommen ist. "Wir leben von der Kohle und nicht von Grünen Märchen" steht auf einem ihrer Plakate.



Im Rheinischen Revier hatten die Beschäftigten schon mal an Sicherheit geglaubt - nämlich als die rot-grüne Vorgängerregierung vor rund zwei Jahren den Braunkohletagebau Garzweiler II um ein Drittel verkleinerte. An der Laufzeit bis 2045 wurde festgehalten.