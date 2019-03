Der Name sagt es ja schon: Es ist ein Tag für die Frauen. Es geht um die Würdigung von uns Frauen. Da ist nämlich noch Luft nach oben. In Sachen Würdigung und in Sachen Gleichberechtigung. Der Anteil von Frauen in den Chefetagen, unsere Präsenz im Bundestag, ungleiche Bezahlung, die Teilzeitfalle - um nur ein paar harte Fakten zu nennen.



Gern auch ein paar weiche: Mädchen, denen gesagt wird, sie wären in Naturwissenschaften wahrscheinlich nicht so gut, die "gläserne Decke", die Aufteilung von Erziehung und Hausarbeit zwischen Elternpaaren und so weiter und so fort. Es ist also längst nicht alles so, wie es sein sollte.