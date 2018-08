"Ich habe die Petition gegen das Kinderkopftuch deshalb unterschrieben, weil ich eine Sexualisierung von Kindern ablehne. Das Kopftuch steht oft für die Kontrolle der weiblichen Sexualität. Als Frau soll man durch das Tragen des Kopftuchs vor männlichen Blicken "geschützt" werden, so das sexistische Frauen- und Männerbild, was dahinter steht. Es ist traurig, wenn man anfängt, kleine Kinder aus diesen Motiven zu verschleiern, statt sie einfach mal Kinder sein zu lassen. Es geht darum, die kleinen Mädchen frühzeitig an das Kopftuch zu gewöhnen, damit sie sich später damit identifizieren. Mit dem Kopftuch werden die Kinder an ein bestimmtes "tugendhaftes" Verhalten gewöhnt. Die Welt der Kinder wird damit bereits in die Welt der Jungen und die Welt der Mädchen eingeteilt.



Kinder haben aber ganz andere Bedürfnisse, Sorgen und Interessen, als sich tugendhaft zu verhalten. Sie wollen rumtoben, spielen, ihre körperlichen Fähigkeiten ausprobieren und sich frei bewegen können. Das Letzte, was sie brauchen, ist ein Kopftuch und die damit verbundenen Verhaltensnormen.



Weder ein Grundschul- noch ein Kindergartenkind haben das Reflexionsvermögen zu verstehen, was sie - aus angeblich religiösen Gründen - auf dem Kopf tragen. Das Kopftuch symbolisiert weitaus mehr, als nur ein Stück Stoff zu sein. Die Entscheidung der Eltern sollten wir als Gesellschaft nicht nur kritisieren, sondern ihr auch gesetzlich einen Riegel vorschieben. Daher habe ich mich der Initiative "Den Kopf frei haben" von Terre des Femmes angeschlossen und kämpfe zusammen mit vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern für ein solches Verbot von Kopftüchern bei Mädchen."



Seyran Ates, geboren 1963 in Istanbul, kam mit sechs Jahren nach Deutschland. Die Muslima ist Anwältin und Autorin und engagiert sich für Frauenrechte. 1984 wurde sie bei einem Anschlag schwer verletzt, auch später erhielt sie immer wieder Morddrohungen. 2014 wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

