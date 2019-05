Contra: Am Ende werden die Scooterfahrer auch mit mehr als 12 Kilometer pro Stunde auf die Gehwege ausweichen.

Teresa: Und wo soll diese "Alternative zum Auto" dann fahren? Die Regelung "Über 12 km/h: Radweg, unter 12 km/h: Gehweg" ist in der Theorie vielleicht ganz nett. Aber wie soll das praktisch umgesetzt werden? Kontrollieren tut's doch keiner. Die Polizei sagt jetzt schon, dass sie das nicht händeln kann. Außerdem sind Radwege in den meisten Städten zu schmal oder in einem wirklich schlechten Zustand - da passt nicht noch ein Verkehrsmittel zusätzlich drauf. Am Ende werden die Scooterfahrer also auch mit mehr als 12 Kilometer pro Stunde auf die Gehwege ausweichen. Und da habe ich, und bestimmt auch viele andere Fußgänger, keine Lust drauf.