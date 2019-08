7,97 Euro pro Quadratmeter. Das könnte die Obergrenze für Mieten in Berlin werden. Doch nach ZDF-Informationen ist diese Zahl noch nicht beschlossen, hier gibt es noch Bewegung nach oben. Details wird Bausenatorin Katrin Lompscher (Die Linke) am heutigen Freitag vorstellen. Ein weiteres Detail des Gesetzentwurfs: Nicht jeder Berliner Mieter wird eine Senkung seiner bestehenden Miete beantragen können. Geplant ist eine Einkommensprüfung. Gutverdiener können also nicht darauf hoffen, dass sich die Miete für ihre Wohnung in Mitte oder Prenzlauer Berg verringern wird. Gering- und Normalverdiener aber können bei den Berliner Bezirksämtern sehr wohl eine Senkung ihrer Mieten beantragen. Dafür ist nach ZDF-Informationen die Stärkung der Ämter geplant.

Bildquelle: Taylan Gökalp/dpa