Bei den "Fridays for Future"-Demonstrationen oder vor den Toren der IAA in Frankfurt waren die Proteste gegen große Spritschlucker riesig. Trotzdem spiegelt sich im Kaufverhalten das Gegenteil wider. Offensichtlich sind SUVs und Geländewagen unter Autofahrern sehr beliebt - Tendenz steigend, wie Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer prognostiziert. Was gefällt den Menschen eigentlich so gut an den großen Autos? Und was spricht gegen SUVs?