BMW muss Probleme mit dem Kühlsystem in der Abgasanlage lösen Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

BMW ruft weltweit mehr als eine Million weitere Fahrzeuge in die Werkstatt zurück. Hintergrund sind Probleme mit einem Kühlsystem in der Abgasanlage. Bei den betroffenen Dieselfahrzeugen könnte Kühlflüssigkeit austreten. Im Extremfall kann ein Brand entstehen.



Es ist in diesem Zusammenhang schon der zweite Rückruf in diesem Jahr. Im August hatte BMW aus diesem Grund schon 480.000 Dieselfahrzeuge zurückgerufen. Die betroffenen Halter werden kontaktiert.