Rettungsschiff "Aquarius". Quelle: Roberto Runza/XinHua/dpa

Das Rettungsschiff "Aquarius 2" hat im Mittelmeer vor Libyen weitere Migranten in Seenot aufgenommen. Nach einem komplizierten Einsatz seien 47 Menschen an Bord gegangen, twitterte die Hilfsorganisation SOS Mediterranee.



Bisher ist allerdings unklar, wohin die "Aquarius" fahren wird. Bekannt wurde zudem, dass Panama dem Schiff die Flagge entziehen will. Das Schiff habe internationale rechtliche Vorgaben im Bezug auf Flüchtlinge außer Acht gelassen, hieß es zur Begründung.