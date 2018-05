Die große Mehrheit der ICEs ist verspätet. Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Fast zwei Drittel aller Züge auf der am 10. Dezember eröffneten Neubaustrecke zwischen München und Berlin sind unpünktlich. Das geht nach Angaben der "Bild"-Zeitung aus einer Anfrage der Grünen an die Bundesregierung hervor.



Zwischen dem 10. und 18. Dezember kamen demnach nur 94 Züge planmäßig am Zielort an, 195 Züge verspäteten sich um mehr als eine Minute, davon 125 um mehr als sechs Minuten. Es sei "gehörig was faul" im Staatskonzern Bahn, sagte Grünen-Fraktionsvize Krischer dem Blatt.