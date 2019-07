Wie wahr, das ist das Problem: Die Union hat noch keine Haltung zum Klima-Thema. Bis Mitte September arbeitet sie an einem Konzept. Bis Ende September plant auch die Bundesregierung, ihr komplettes Gesetzespaket vorzulegen. Nach der Sommerpause will Kramp-Karrenbauer allerdings schon an einem "nationalen Klimakonsens" arbeiten, wie sie im Sommerinterview sagte. Auf eine CO2-Steuer legte sie sich nicht fest. Nur so viel: "CO2 muss etwas kosten." Angebote gibt es dagegen schon von der FDP: An einem Klimakonsens sei man bereit mitzuarbeiten. Nur so könne eine "Spaltung der Gesellschaft wie in Frankreich verhindert werden", sagte Parteichef Christian Lindner. Allerding ist auch die FDP gegen eine Steuer. Sondern für die Ausweitung des Emissionshandels.