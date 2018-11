Seit Wochen kämpfen die Schiffe auf dem Rhein mit Niedrigwasser. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Ein bei Niedrigwasser im Rhein festgefahrenes Tankschiff ist wieder frei. Das Schiff war mit 1.200 Tonnen Diesel beladen und in Richtung Bonn unterwegs, als es sich am späten Montagabend festfuhr. Das teilte die für Köln zuständige Wasserschutzpolizei mit. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Auch das Schiff blieb unversehrt, es trat kein Diesel aus.



Für die Bergungsarbeiten war der Rhein bei Köln für gut zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Davon waren elf Schiffe betroffen.