Volkswagen ruft 219.000 Polo-Exemplare des aktuellen Modelljahres wegen Problemen mit Gurtschloss-Halterungen der Rückbank zurück. Dies betreffe auch 191. 000 Seat-Modelle der Baureihen Ibiza und Arona. Das sagte ein VW-Sprecher in Wolfsburg.



Bei den Autos könne es bei schnellen Spurwechseln mit fünf Menschen an Bord zum Aufspringen eines Gurtschlosses kommen. Dies habe eine finnische Zeitschrift entdeckt. Der Rückruf beginne in Kürze. Die Fahrzeughalter würden schriftlich informiert.