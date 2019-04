Kathinka Beckmann: Bei vielen Jugendämtern fehlt es an Personal und vor allem fehlt es an einer Fallzahlgrenze. Viele Fachkräfte haben uns berichtet, dass sie kein Diensthandy haben. In ländlichen Gebieten fehlen Dienstwagen. Manche Hausbesuche finden nicht statt, weil kein Dienstwagen zur Verfügung steht. Das ist im Kinderschutzbereich ein Desaster. Auch augenscheinlich banale Dinge wie Büroräume fehlen. Sie brauchen für die sensiblen Gespräche, die zum Beispiel Gewalt in der Familie behandeln, einen geschützten Gesprächsrahmen, wo sich die Mutter, der Vater, das Kind, der Fachkraft anvertrauen können - und das geht nicht in Großraumbüros.