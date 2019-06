Das Eis wurde in Aldi-Nord-Filialen angeboten. Archivbild

Quelle: Carsten Rehder/dpa

Der Hersteller der bei Aldi Nord verkauften Eispackungen "Mucci Mini Mix" in drei verschiedenen Schokoladenarten warnt vor Holzsplittern in dem Produkt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass durch einen Defekt an der Produktionsanlage in Einzelfällen Splitter in das Eis geraten seien.



Betroffen seien die in mehreren Aldi-Nord-Regionen verkauften Kartons mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 3.4.2021, 4.4.2021 und 5.4.2021. Sie könnten gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben werden.