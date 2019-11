Logo von Amazon. Archivbild

Quelle: Ina Fassbender/dpa

Was frühere Online-Käufer in Produktbewertungen auf Shoppingportalen schreiben, muss nicht Hand und Fuß haben. Der Bundesgerichtshof (BGH) klärt heute, ob der Anbieter des Produkts für solche fragwürdigen Aussagen haftet.



Der Verband Sozialer Wettbewerb hat einen Händler aus Essen verklagt, der auf Amazon Kinesiologie-Tapes anbietet. Nutzer hatten geschrieben, das Produkt lindere Schmerzen. Medizinisch ist das nicht gesichert. Der Händler hatte sich bereits per Unterlassungserklärung verpflichtet, nicht mehr damit zu werben. Der VSW sieht diese Verpflichtung durch die Kundenbewertungen gebrochen und pocht auf die Zahlung einer Vertragsstrafe.