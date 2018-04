Tesla will sein Model 3 bald rund um die Uhr bauen. Quelle: Andrej Sokolow/dpa

Tesla will das Model 3 bald rund um die Uhr bauen, um die seit Monaten verfehlten Produktionsziele noch zu erreichen. Dafür sollen auch rund 400 zusätzliche Arbeiter wöchentlich eingesetzt werden, wie Firmenchef Elon Musk in einer von US-Blogs veröffentlichten internen E-Mail schrieb.



So will Tesla bis Ende Juni auf 6.000 Model 3 pro Woche kommen. Das Ziel sei, das Model 3 mit einer zehn Mal höheren Präzision "als jedes andere Auto auf der Welt" zusammenzubauen.