Gefälschte Waren liegen beim Zollamt in Hannover. Symbolbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Unternehmen der EU entstehen aufgrund von Produktfälschungen in elf bedeutenden Branchen jährliche Verluste von bis zu 60 Milliarden Euro. Das seien 7,4 Prozent der EU-weiten Gesamtumsätze in diesen Wirtschaftszweigen, berichtet das Amt der EU für Geistiges Eigentum (EUIPO).



Die Marken- und Produktpiraterie in diesen Branchen soll in den Ländern der EU bis zu 468.000 Arbeitsplätze direkt vernichten, heißt es. Untersucht wurden unter anderem die Branchen Bekleidung, Sportartikel und Arzneimittel.