Damit die Ansagen am Bahnhof demnächst flüssiger und flexibler werden, setzt die Bahn auf eine sogenannte "Text-to-Speech-Technologie". Dabei werden aus einzelnen Lauten Wörter und Sätze gebildet. Das Aufzeichnen von einzelnen Wörtern wird damit überflüssig. Die neue Stimme soll schon Ende des Jahres an ersten Bahnhöfen in Deutschland zu hören sein.