Mahershala Ali mit dem Golden Globe als bester Nebendarsteller.

Quelle: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Das Drama "Green Book" über die Trennung von Schwarzen und Weißen in den USA hat den Produzenten-Preis als bester Film gewonnen und damit beste Chancen auf einen Oscar. Mahershala Ali spielt einen schwarzen Jazz-Pianisten, der in den 60er Jahren mit seinem weißen Chauffeur (Viggo Mortensen) durch die Südstaaten reist.



Die tiefsinnige und zugleich witzige Tragikomödie hatte vor zwei Wochen schon drei Golden Globes gewonnen. Die Oscars werden dieses Jahr am 24. Februar verliehen.